Купить оптом полисилк

Упаковочный и декоративный полимерный материал. Предлагаем купить полисилк в ярком цветовом исполнении, в рулонах 1х20 м. Представляет собой прочную полиэтиленовую пленку с металлизированным декоративным покрытием. Благодаря металлизированному покрытию материал напоминает фольгу. Отлично зарекомендовал себя для упаковки различных подарков, от цветов до бытовой техники. Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Поставляем полисилк партнерам по всей России. Приглашаем к сотрудничеству!

Особенности материала

Полисилк – полимерная пленка из полиэтилена и металлических компонентов. Полиэтилен – основа, на которую нанесен тонкий металлизированный слой. Он придает материалу прочность и износостойкость, расширяет сферу его применения. У нас вы можете купить полисилк оптом для упаковки цветов, книг, сувениров, бытовой техники и электроники, посуды и т.д. В качестве подарочной упаковки материал отличается универсальностью, не содержит токсичных компонентов, податливый, прочный, идеально подходит для широкого спектра товаров. Помимо упаковки, это еще и превосходный материал для декора. Им украшают предметы интерьера, также используют для изготовления декоративных композиций. У нас доступен полисилк оптом в глянцевом исполнении. Для праздничной подарочной упаковки и яркого украшения. Заказывайте по доступным ценам от производителя!

Преимущества

Полисилк очень прочный, эластичный, податливый, подходит как для внутреннего, так и наружного применения. Из других его сильных сторон справедливо отметить:

Устойчивость к перепадам температур;

Легкость и удобство использования;

Яркое глянцевое двухстороннее исполнение, отличная передача глубины и насыщенности цвета;

Идеальная гладкая поверхность;

Долговечность.

Материал недорогой, подходит для праздничной, подарочной упаковки, кроме того, для декорирования интерьера и экстерьера. У нас доступен в ярких цветах в двухстороннем оформлении. Осуществляем оптовую продажу полисилка при заказе от 55 тысяч рублей. Заказывайте на сайте или по телефону.

Бесплатная доставка полисилка

Доставляем полисилк при заказе от 55 тысяч рублей в пределах МКАД и до терминалов транспортных компаний бесплатно. Также возможен самовывоз. Оформляем доставку одновременно с заказом.

Все подробности о продаже полисилка оптом и доставке вы можете узнать по телефону или оставив заявку на сайте – наш специалист свяжется с вами в течение 15–30 минут. Также мы на связи по e-mail, пишите в любое удобное время. ООО «СБС» – полимерная пленка для упаковки и декора высочайшего качества.